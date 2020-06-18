Экономика
Прецедент-НовосибирскВ России может появиться налог для богатых
В правительстве РФ обсуждают увеличение ставки НДФЛ для жителей с высоким доходом Налог на доходы физических лиц намереваются увеличить до 15 процентов. Эту норму собираются распространить на россиян, зарабатывающих более трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Оценить5,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
Общество
Собянин анонсировал бесплатную парковку 24 июня и 1 июля
29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 05:14
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет рынок Индии
Компания Renault свернула продажи кроссовера Renault Captur на индийском рынке.
Автоновости дня вчера в 07:11
Футбол
«Тамбов» подписал контракт с полузащитником Саламатовым
"Тамбов" заключил контракт с полузащитником Никитой Саламатовым, сообщается на сайте футбольного клуба премьер-лиги.
РИА Новости 04:36
Происшествия
В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы
Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 03:55
Футбол
Лэмпард: «Я разговаривал с Вернером. Рад, что он с нами»
Лэмпард отметил, что очень рад предстоящему переходу Вернера.Я разговаривал с Тимо, и он был взволнован – это здорово.
Soccer.ru вчера в 14:24
Общество
В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих
В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ
Попов признан лучшим игроком матча. Хотя его команда и проиграла «Сочи» со счетом 1:10, ростовская молодежка держалась достойно.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах
Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
Происшествия
В районе Березняков произошло ДТП
Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.
Сахалин.Инфо 04:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех
Popcake вчера в 04:39
Политика
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
РИА Новости 05:45
Политика
Глава Минэнерго рассказал о перспективах «Северного потока – 2»
Все возможные технические средства используются для завершения строительства "Северного потока - 2", экономически и инвестиционно проект готов, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 05:40
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы
«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Политика
Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии
Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
Общество
Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
РИА Новости 04:35
Общество
Раскрыты правила использования антисептика
Использование спиртосодержащих дезинфицирующих средств в течение не менее 30 секунд надежно инактивирует коронавирус.
Lenta.ru вчера в 10:58