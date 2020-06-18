Экономика

Прецедент-НовосибирскПрецедент-НовосибирскВ России может появиться налог для богатых

В правительстве РФ обсуждают увеличение ставки НДФЛ для жителей с высоким доходом Налог на доходы физических лиц намереваются увеличить до 15 процентов. Эту норму собираются распространить на россиян, зарабатывающих более трех миллионов рублей в год.
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Известия18 июня в 02:49
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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Авто

Кроссовер Renault Captur покинет рынок Индии

Компания Renault свернула продажи кроссовера Renault Captur на индийском рынке.
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Футбол

«Тамбов» подписал контракт с полузащитником Саламатовым

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РИА Новости 04:36
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В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы

Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 03:55
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Футбол

Лэмпард: «Я разговаривал с Вернером. Рад, что он с нами»

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В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих

В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru вчера в 14:07
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Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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Футбол

17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ

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Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
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Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

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Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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МЧС предупредило о грозе в Москве

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«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
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Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

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Использование спиртосодержащих дезинфицирующих средств в течение не менее 30 секунд надежно инактивирует коронавирус.
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