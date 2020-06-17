Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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ЗакC.Ру 07:33
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Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
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Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Экономика
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ДОМ.РФ назвал еще десять регионов, где в ближайшее время будут объявлены аукционы по выкупу невостребованных квартир у застройщиков.
Российская газета 17 июня в 12:15
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
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RT на русском 07:24
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
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В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».
Metaratings 05:31
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
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Газета.Ru 03:59
Политика
Путин заявил, что коронавирус отступает
Президент России Владимир Путин во время встречи с медработниками по видеоконференции заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России отступает, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
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Российская газета 06:15
Общество
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Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Здоровье
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Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Экс-президента Армении Роберта Кочаряна освободили под залог
Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента страны Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог.
Российская газета 18 июня в 11:00
Армия и оружие
Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха
Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе.
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Происшествия
В Брянске 2 человека ранены в страшном ДТП на Новостройке
В аварию на улице Рылеева попали автомобили ВАЗ 2107, «Киа Рио» и «Деу Нексия». В результате ДТП есть пострадавшие.
Городской32 (Брянск) 07:30
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44