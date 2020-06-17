с чего всё началось

В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников уточнил, что рост ставки НДФЛ на 2 п.п. принесет в казну около 60 млрд рублей.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1,1K

Общество Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 368

Технологии Дуров призвал бороться с Google и Apple Основатель соцести «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. 15

Авто Lexus представила седан Lexus IS нового поколения Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители. 10

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 5

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 220

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,1K

Политика Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии. 2,2K

Политика Нуланд объяснила успешность России на международной арене «За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд. 18

Общество Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.

Экономика Россия увеличила вложения в госдолг США В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. 361

Происшествия В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien. 135

Здоровье Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев. 2

Общество Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей. 9

Футбол «Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.