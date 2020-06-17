Экономика

ИзвестияИзвестияВ правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников уточнил, что рост ставки НДФЛ на 2 п.п. принесет в казну около 60 млрд рублей.
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с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал
 о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.
Forbesвчера в 10:09

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Экономист: почему налог на богатых никогда не введут в России

URA.Ru01:49

В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известиявчера в 20:30

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ruвчера в 12:38

В России могут ввести налог для богатых

РИА Новостивчера в 13:44

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБКвчера в 11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbesвчера в 10:09
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Авто

В Hyundai рассказали, когда в России появится новая Hyundai Creta

Evo-rus.com вчера в 13:13
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцести «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Происшествия

Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа оставила четырех детей в квартире без еды на три дня, а сама уехала к знакомым.
Известия 01:10
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Авто

Lexus представила седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 16 июня в 02:06
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением

РИА Новости вчера в 21:58
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Политика

Иски против указа о голосовании 1 июля подали в Верховный суд

Административный иск, который оспаривает указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, подали в Верховный суд России.
EastRussia вчера в 20:31
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия вчера в 16:16
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,1K
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
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Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
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Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
5,1K
Общество

Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса

Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.
Взгляд.ру 00:36
Политика

Дональд Трамп обвинил Болтона в разглашении конфиденциальных сведений

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг книги своего бывшего помощника Джона Болтона.
Общественная служба новостей вчера в 23:28
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Кино

"Союзмультфильм" показал новых героев "Ну, погоди!"

Life.ru 00:00
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Экономика

Россия увеличила вложения в госдолг США

В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Взгляд.ру 15 июня в 20:05
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Здоровье

Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
2
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Кино

Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»

Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру вчера в 11:18
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