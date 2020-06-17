с чего всё началось

Москва, 18 июня 2020, 08:34 — REGNUM Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан страны с высокими доходами, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Так, рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц.

В России может появиться налог для богатых

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