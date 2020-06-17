Экономика

REGNUMREGNUMВ России может появиться налог для богатых

Москва, 18 июня 2020, 08:34 — REGNUM Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан страны с высокими доходами, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Так, рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц.
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с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал
 о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.
Forbesвчера в 10:09

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Экономист: почему налог на богатых никогда не введут в России

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В России могут ввести налог для богатых

РИА Новостивчера в 13:44

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ruвчера в 12:38

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБКвчера в 11:18

В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известиявчера в 20:30
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BFM.ru вчера в 23:44
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Общество

Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году

Cyber.sports.ru вчера в 14:50
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Общество

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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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Общество

В Якутии число госслужащих сократят на 30% до 2024 года

Аппарат госслужащих в Якутии будет сокращен до 2024 года на 30%, это предусмотрено указом о задачах модернизации госуправления, подписанным в четверг главой региона Айсеном Николаевым.
ТАСС 01:44
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Газета.Ru 16 июня в 05:32
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Шоу-бизнес

Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Здоровье

Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
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Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Общество

В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
ТК Звезда вчера в 06:35
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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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Экономика

Деловая активность в Москве достигла 98% от уровня до пандемии

В Москве оборот торговых и сервисных предприятий во вторую неделю июня достиг 98% (24,5 млрд руб.) от уровня деловой активности до пандемии, сообщается на сайте мэра города.
Коммерсантъ 01:49
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Здоровье

«Потеря сознания и инсульт»: врач объяснила, чего категорически нельзя делать в жару

«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Здоровье

Онколог назвал пять симптомов рака кишечника

Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Российская газета 00:31
Политика

Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс вчера в 18:49
Происшествия

Евгений Петросян прокомментировал кражу на похоронах Анатолия Трушкина

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Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
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Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Общество

МГИК обратился в МВД из-за данных о «схеме» регистрации на голосование

Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Общество

Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы

Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
Газета.Ru 01:44
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
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