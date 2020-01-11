Экономика

Life.ruLife.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождь07:59

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59
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Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

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