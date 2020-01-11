Экономика
Kaluga-poisk.ruВ России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления. По завершению накопительной фазы у человека появится выбор: либо получить все накопления разом, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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