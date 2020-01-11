с чего всё началось

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления. По завершению накопительной фазы у человека появится выбор: либо получить все накопления разом, либо приобрести пожизненный пенсионный план.

В России может появиться налог на пенсионные накопления

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