Экономика

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruВ России может появиться налог на пенсионные накопления

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления. По завершению накопительной фазы у человека появится выбор: либо получить все накопления разом, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Читать в источнике
Комментировать1412
с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

Deita.ru12 января в 16:38

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 05:57, Ашберн
Кино

Спайк Ли станет первым чернокожим главой жюри Каннского фестиваля

Жюри 73-го Каннского международного фестиваля, который пройдет 12–23 мая, возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли.
Собеседник 03:28
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2020»

Лучшим режиссером могут объявить Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса, Сэма Мендеса, Квентина Тарантино или Пона Чжун Хо.
MOS.news 00:20
Происшествия

В Омске в столкновении с иномаркой погиб угонщик «семерки»

Утром «Вечерний Омск» сообщал, что в столкновении на Ленинградской площади Renault и ВАЗ-2107 водитель «семерки» скончался от полученных травм в карете скорой помощи.
Вечерний Омск. Неделя 04:35
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Российская газета 04:55
Футбол

Жена Карпина призналась, что тренер сделал ей предложение, брея подмышку

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как будущий супруг сделал ей впервые предложение, а также о трех качествах, которые ее раздражают в муже.
Sport24.ru 05:35
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Финансы

Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Центробанк РФ повысил с 15 января официальный курс доллара США почти на 47 копеек до 61,4140 рубля.
Росбалт 05:25
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 00:05
Политика

Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:12
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 03:54
Экономика

Кудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете.
Известия 04:48
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала фото крупным планом

Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Вести Подмосковья вчера в 13:10
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Известия 05:09
Здоровье

Теплая саратовская зима способствует распространению ОРВИ и гриппа

В Саратовской области сохраняется неблагоприятная погода, способствующая распространению ОРВИ и гриппа.
Взгляд-инфо 05:52
Происшествия

В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
РБК 03:46
Политика

Иран отправил черный ящик разбившегося украинского Boeing во Францию

Взгляд.ру 03:33
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Кино

Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

News.ru 04:58
Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

Российская газета 01:36
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Хоккей

Дубль Овечкина обеспечил победу «Вашингтона» над «Каролиной»

МК-Спорт 02:34
Гаджеты

Apple представит модели iPhone с поддержкой 5G

Отмечается, что поставки новых моделей могут начаться в конце III или начале IV квартала 2020 года.
Кубанские новости вчера в 12:23
Гаджеты

Новый раскладной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip

Инсайдер рассекретил название, которое получит новый раскладной смартфон от Samsung.
Дни24 12 января в 09:17
Экономика

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 21:30
Политика

Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное