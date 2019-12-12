Эксперты предлагают изменить законодательство следующим образом. Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

с чего всё началось

Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей. В частности, предлагается изымать из семьи родителя, а не ребёнка.

СПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи

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