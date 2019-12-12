Общество
Мой БрянскСПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи
Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей. В частности, предлагается изымать из семьи родителя, а не ребёнка.
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с чего всё началось
Эксперты предлагают изменить законодательство следующим образом. Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».РБК01:00
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Космос
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В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
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Энергетика
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
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В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
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Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Шоу-бизнес
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Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
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Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
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МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Общество
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В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Футбол
Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Бенфикой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды против португальской «Бенфики» (0:3). Об этом пишет «Чемпионат.com».
Гаджеты
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Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Армия и оружие
Курсантов военного вуза в России впервые обеспечили служебным жильём
Отмечается, что "для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов".