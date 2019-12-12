Общество

Мой БрянскМой БрянскСПЧ передал президенту предложения об изъятии родителей из семьи

Как сообщает РБК, общественники составили предложения по реформе системы опеки и семейного устройства людей, которые остались без попечения родителей. В частности, предлагается изымать из семьи родителя, а не ребёнка.
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с чего всё началось

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Эксперты предлагают изменить законодательство следующим образом. Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК01:00

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СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

РБК01:00

СПЧ передал Путину предложения по изъятию угрожающих ребенку родителей из семьи

Дождь03:46

Путину направили предложения по изъятию представляющих угрозу родителей из семьи

Lenta.ru02:20

В СПЧ предложили изымать из неблагополучных семей родителей

Говорит Москва02:18

Изымать родителей из неблагополучных семей предложили в России

Телеканал 360°02:04

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

Коммерсантъ01:56

Кузнецова изучит документ СПЧ об изъятии родителей из семьи

РИА Новости05:40
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Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия 00:00
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Технологии

Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию

Как сообщает компания, в 11 городах в салонах связи бренда теперь можно сдать старый мобильный телефон на утилизацию.
ПРАЙМ вчера в 03:40
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
BFM.ru 06:50
Политика

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 04:53
Общество

В Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

РБК 07:17
Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

ИА Новороссия 07:00
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Политика

Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке

Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
РИА Новости 09 декабря в 17:02
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:05
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Коммерсантъ 06:25
Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
RT на русском 07:02
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Известия 04:48
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Газета.Ru 07:01
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Футбол

Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды против португальской «Бенфики» (0:3). Об этом пишет «Чемпионат.com».
NewInform 10 декабря в 19:36
Гаджеты

Samsung представила новый хит – смартфон Galaxy A51

Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
Anonsens 06:58
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Армия и оружие

Курсантов военного вуза в России впервые обеспечили служебным жильём

Отмечается, что "для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов".
Интерфакс 05:32
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