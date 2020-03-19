Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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с чего всё началось

Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России могут законодательно закрепить совмещение работы в офисе и удаленки

Коммерсантъ02:01

«Известия»: в России планируют обсудить введение режима неполной дистанционной занятости

ТАССвчера в 18:35

В России обсудят введение нового режима занятости, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 23:20

В Трудовом кодексе из-за коронавируса для россиян пропишут новый вид занятости

URA.Ruвчера в 20:12

В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса

РБКвчера в 19:50

В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса

RT на русском01:56

Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

Известиявчера в 17:01
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Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Общество

Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Суть событий вчера в 07:31
Театры

Спектакли «Современника» и театра им. Вахтангова можно будет посмотреть бесплатно

Детский контент Пользователям станет доступен бесплатно детский телеканал Disney, в разделе "Аудио" открыт доступ к детской литературе.
ТАСС 04:26
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Общество

Установлены временные правила оформления больничных

Правительство РФ, в соответствии с постановлением от 18.03.2020 № 294, утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Современный Предприниматель 02:10
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Общество

Лондонское метро закрывается из-за коронавируса

Власти Великобритании приняли решение закрыть в Лондоне большую часть подземки из-за распространения коронавирусной инфекции.
Live24 04:49
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Здоровье

Количество больных коронавирусом в Краснодарском крае не увеличилось

Всего в крае по состоянию на 17 марта в медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились и были госпитализированы 88 человек.
Коммерсантъ Краснодар 17 марта в 05:06
Общество

Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — говорится в сообщении штаба.
РБК 02:03
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

RT на русском 01:54
Армия и оружие

Под Калининградом появится радар для наблюдения за всей Европой

Вторая загоризонтная РЛС "Контейнер" для наблюдения за воздушным пространством будет размещена в Калининградской области.
Российская газета 03:22
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Lenta.ru 03:08
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Здоровье

Губернатор предложил Сергею Панченко стать главным онкологом области

Сегодня на совещании в областной клинической больнице после осмотра центра томотерапии, глава региона Сергей Морозов предложил министру здравоохранения Сергею Панченко стать главным онкологом области.
Медиа 73 03:16
Армия и оружие

Террористы ПНС применяют против ЛНА крупнокалиберную артиллерию

Народные новости 17 марта в 07:13
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