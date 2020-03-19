Коронавирус
Газета.RuВ России может появиться новый режим занятости
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с чего всё началось
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Наука
Инженеры создали мягкого робота, способного менять форму во время движения
Изопериметрический робот, созданный инженерами, является семью трех типов роботов: мягких, балочных и коллективных роботов.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Общество
Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию
Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Энергетика
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Гаджеты
Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5
Компания Sony, как и обещала, провела онлайн-презентацию своей новой консоли PlayStation 5, раскрыв ее технические характеристики.
Общество
Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Общество
Росстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами
Самые низкие зарплаты по стране зафиксированы в Карачаево-Черкесии. Ежемесячно жители этого региона получают в среднем 27 тысяч рублей.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Путин рассказал о своем статусе после 2024 года
Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Политика
Польский журналист призвал равняться на Россию
В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Общество
Роскачество выявило фальсификат при проверке томатного сока
Эксперты Роскачества проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Согласно результатам исследования, к концу февраля 2020 года цена бу автомашины с пробегом составила 630 тыс. рублей.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию
Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
Здоровье
На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус
17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.