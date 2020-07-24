В России может появиться пенсионный налоговый вычет
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Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".В источнике
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01
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