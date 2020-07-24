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Газета.Ru
Газета.Ru

В России может появиться пенсионный налоговый вычет

Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01
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Газета.Ru

В России могут ввести вычет на добровольные пенсии

Газета.Ru03:28
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru17:44
РБК

СМИ узнали об идее ввести в России пенсионный налоговый вычет

РБК20:46
РИА Новости

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости18:18
RT на русском

СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русском21:17
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия17:02
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