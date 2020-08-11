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REGNUM
REGNUM

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Федеральная служба предлагает разработать систему анализа операций с криптовалютой. Планируется, что система будет работать за счет искусственного интеллекта. В письме отмечается, что протопи системы создан в Физическом институте им. Лебедева.В источнике
С чего всё началось
РБК

Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект».
РБК23:00
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Forbes

Финразведка решила следить за сделками с биткоином с помощью искусственного интеллекта

Forbes01:55
REGNUM

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

REGNUM02:34
Эхо Москвы

Росфинмониторинг сообщил о намерении разработать систему слежения за сделками с криптовалютой

Эхо Москвы02:33
Газета.Ru

Финразведка хочет следить за сделками с криптовалютой с помощью искусственного интеллекта

Газета.Ru04:24
ТАСС

РБК: Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой

ТАСС01:50
Коммерсантъ

Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта

Коммерсантъ00:55
РБК

Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами

РБК23:00

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них "языка войны", рассказала РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
Газета.Ru21:26
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На карликовой планете Церера нашли подземный океан

В ходе недавнего исследования ученые проанализировали снимки Цереры в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом Dawn, который изучал карликовую планету между 2015 и 2018 годами, прежде чем у него закончилось топливо.
Ридус03:14
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