В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой
Федеральная служба предлагает разработать систему анализа операций с криптовалютой. Планируется, что система будет работать за счет искусственного интеллекта. В письме отмечается, что протопи системы создан в Физическом институте им. Лебедева.В источнике
С чего всё началось
Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами
Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект».
РБК23:00
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