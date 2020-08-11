В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

3DNews 6

Федеральная служба предлагает разработать систему анализа операций с криптовалютой. Планируется, что система будет работать за счет искусственного интеллекта. В письме отмечается, что протопи системы создан в Физическом институте им. Лебедева.