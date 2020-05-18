Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. Это следует из законопроекта Минтруда, который был разработан на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
Известиявчера в 17:01

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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

RT на русскомвчера в 23:21

Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии

РБКвчера в 22:37

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Известиявчера в 17:01

Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021-м году

Lenta.ruвчера в 20:35

В РФ снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

РЕН ТВвчера в 20:11

В Минтруда намерены снизить размер накопительной пенсии

URA.Ruвчера в 16:46

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Коммерсантъвчера в 22:06
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
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Происшествия

При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек

Lenta.ru 00:06
Общество

В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
Atas.info вчера в 07:45
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Технологии

YouTube переосмыслил HD и порушил многолетнюю традицию. Разрешение 720p больше не котируется

Традиционно, разрешение 360p и 480p звалось SD (Standard Definition, стандартная чёткость), а 720p и выше — HD.
iXBT.com вчера в 23:31
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Армия и оружие

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия вчера в 20:31
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Экономика

Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%

Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
1
Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
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Финансы

Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой

Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 11:50
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 16 мая в 01:45
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
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Происшествия

Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали

Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Байкал-Daily вчера в 22:42
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru 16 мая в 07:40
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Кино

Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»

Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
Inc-news.ru вчера в 13:19
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 23:41
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Здоровье

Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в городе Междуреченске.
Комсомольская правда - Кемерово 00:08
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Общество

Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни

По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,2K
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Синди Кроуфорд показала фото в нижнем белье и в гипсе

РЕН ТВ 00:02
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Общество

ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не состоится

Руководитель ФИПИ Оксана Решетникова заявила, что Единый госэкзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет.
Живая Кубань вчера в 10:56
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Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
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Происшествия

В подмосковном Дзержинском загорелись два бензовоза

В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелись два бензовоза и десять контейнеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус вчера в 21:02
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Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
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