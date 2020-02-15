с чего всё началось

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

Политика Губернатор Ситников пошутил про коррупцию По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.

Происшествия Настоятель храма в Москве рассказал о нападении Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.

Спорт Индийский бегун побил рекорд Усэйна Болта во время гонки с буйволами Индийский строитель Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» пробежал 100 м за 9,55 секунды, побив тем самым мировой рекорд (9,58 секунды), установленный ямайским спринтером Усэйном Болтом на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году.

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Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Политика Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым.