Экономика
ИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке
Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.News.ruвчера в 02:20
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Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта
Российская газетавчера в 02:10
Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъвчера в 03:15
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