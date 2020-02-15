с чего всё началось

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

Биатлон Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.

Происшествия Спасатели нашли тело российской туристки, попавшей под лавину в Грузии Грузинские спасатели в воскресенье утром обнаружили тело российской туристки, попавшей накануне под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури на севере страны (регион Мцхета-Мтианети), сообщает агентство развития горных курортов Грузии.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Украина предложила совместно патрулировать границу в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова на совместный контроль границы в Донбассе для проведения в регионе местных выборов.

Здоровье Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.

Космос NASA оборудовала новый марсоход лазером для испарения камней Чтобы изучать состав грунта в недоступных для щупа местах, Mars 2020 оснастили мощным лазером, который сможет выжигать участки породы.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Происшествия В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек "Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Общество Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии Композитор и диджей, один из авторов знаменитого саундтрека к сериалу «Бригада» и создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.