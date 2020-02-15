Экономика
RT на русскомМишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Глава кабмина подчеркнул, что ипотека в России остаётся очень дорогой, и добавил, что поручение снизить ставки по ней до уровня менее 8% давал президент Владимир Путин.
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Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
ТАСС15 февраля в 01:52
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