Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru15 февраля в 02:20

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Доступный процент

Российская газетавчера в 19:23

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ15 февраля в 03:15

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 15 февраля в 05:36
Гаджеты

IPhone 9 получит устаревшую камеру

P.S. Возможно, источник перепутал разрешение камеры и объектив с семью линзами (7P), который должен использоваться в iPhone 9. Мы обновим заметку, когда ситуация прояснится.
iXBT.com 01:33
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Авто

Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 тыс. 548 человек.
Известия вчера в 22:25
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Происшествия

На Московском проспекте трубоукладчик изнасиловал инженера

Прибывшие на место полицейские задержали 31-летнего мужчину, работающего трубоукладчиком на том же заводе.
78.ru 01:13
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru вчера в 09:58
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Вести.Ru 15 февраля в 06:45
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Общество

Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Радио Sputnik вчера в 05:53
Хоккей

С кем «Салават Юлаев» сыграет в плей-офф

До окончания регулярного сезона КХЛ «Салавату Юлаеву» осталось сыграть лишь пять игр.
News102.ru 14 февраля в 01:43
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Общество

Суд в Петербурге принял иск к сбежавшей из коронавирусного карантина

Петроградский районный суд Петербурга принял иск о принудительной госпитализации сбежавшей из коронавирусного карантина пациентки Аллы Ильиной, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
РБК 14 февраля в 03:37
Биатлон

Биатлониста Устюгова лишили золотой медали Олимпиады в Сочи

РБК 15 февраля в 03:42
Экономика

Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Южный Федеральный 02:13
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня 15 февраля в 07:45
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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