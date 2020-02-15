Экономика
ИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке
Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
Читать в источнике
Оценить459
с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.News.ruвчера в 02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта
Российская газетавчера в 02:10
Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъвчера в 03:15
Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Комсомольская правдавчера в 02:38
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Занимающиеся КАСКО страховщики назвали «известиям» самые угоняемые марки автомобилей в России.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Культура
Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Футбол
Юрий Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала»
По данным ИА "Тульские новости" Голкипер Юий Лодыгин проходит медицинское обследование для тульского футбольного клуба "Арсенал".
Гаджеты
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Здоровье
Медики рассказали, кто рискует заразиться коронавирусом
Японские врачи сообщили, кто рискует в первую очередь заразиться коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Общество
700 россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
О ситуации рассказали представители туроператора «Библиоглобус». Около 700 российских туристов застряли на Занзибаре.
Энергетика
«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе
Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Здоровье
Специалисты сообщили, какое сало лучше употреблять в пищу
Диетологи из Германии сообщили, какое именно сало есть лучше всего. Употреблять такой продукт советуют утром.
Хоккей
СКА начал матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.