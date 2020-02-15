с чего всё началось

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

Политика Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".

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Энергетика «Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».

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