Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
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