Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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Пять признаков скорого снижения выплат по ипотеке в России

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ТАСС15 февраля в 01:52
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