Экономика

Вести.RuВести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
Читать в источнике
Комментировать329
с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

Подробнее о событии

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ03:15

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru02:34

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газета02:10

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Биатлон

Глава СБР высказался о дисквалификации Устюгова и Слепцовой

RT на русском 05:02
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына

Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Летидор 13 февраля в 10:43
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ 05:21
Футбол

«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Известия вчера в 15:12
Политика

В Госдуме оценили желание Зеленского провести выборы в Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также на полуострове Крым.
РЕН ТВ 08:16
Транспорт

На автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС

Два стационарных поста ДПС открыты на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Церемония состоялась 15 февраля.
Известия 05:17
Политика

Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
Спорт

Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км на этапе КМ в Эстерсунде

ГЛАС.RU 08:46
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Футбол

Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»

Московский Комсомолец Екатеринбург 01:50
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Теннис

Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

ProstoProSport 10:10
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Шоу-бизнес

Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Комсомольская правда вчера в 12:54
Общество

Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
РИА Новости вчера в 09:42
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Ситуация со Шпицбергеном В начале февраля Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде в связи со 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене.
РИА Новости 10:25
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты вчера в 03:43
Политика

Нарусову возмутило голосование по Конституции

По мнению Нарусовой, всенародное голосование по поправкам будет объективным, только если россиянам предложат голосовать «блоками»: отдельно за поправки социального характера, отдельно — за политические.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетные удары по Дамаску

Rambler News Service 13 февраля в 23:35
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Гаджеты

Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Здоровье

Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому

Представить предложения о лечении онкобольных на дому поручил Михаил Мишустин.
Вести ФМ вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное