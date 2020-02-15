Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известиявчера в 03:52

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Доступный процент

Российская газета19:23

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:11

Мишустин обсудил вопрос снижения ставок по ипотеке

Vologda-poisk.ru13 февраля в 22:56

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РИА Новостивчера в 03:27

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Фонтанка.Рувчера в 02:59

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАССвчера в 01:52

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБКвчера в 03:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
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