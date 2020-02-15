Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Россияне смогут меньше платить по ипотечным кредитам. В правительстве уже обдумывают такую возможность. Как сообщает ToDay News Ufa источник, 15 февраля поручение правительства о снижении размера выплат по ипотечным кредитам было опубликовано на сайте кабинета министров.
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Приступ Дмитрия Диброва попал на видео

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