Россияне смогут меньше платить по ипотечным кредитам. В правительстве уже обдумывают такую возможность. Как сообщает ToDay News Ufa источник, 15 февраля поручение правительства о снижении размера выплат по ипотечным кредитам было опубликовано на сайте кабинета министров.

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

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