Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. Это следует из законопроекта Минтруда, который был разработан на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни, пишут «Известия».

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

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