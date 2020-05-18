Общество
КоммерсантъВ России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. Это следует из законопроекта Минтруда, который был разработан на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известиявчера в 17:01
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Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
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Оренбург, 18 мая 2020, 07:23 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции граждан продлен по 31 мая.
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Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru вчера в 20:58
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
Известия 01:31
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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На третьей подстанции екатеринбургской скорой помощи зафиксировали массовое заражение SARS-CoV-2.
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Общество
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Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
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Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
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Московский Комсомолец вчера в 05:25
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
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РИА Новости 00:57
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
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