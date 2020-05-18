Общество

RT на русскомRT на русскомВ России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
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с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
Известия17 мая в 17:01

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Пользователи Сети возмутились новой пенсионной инициативой властей РФ

ИА Красная Веснавчера в 16:37

Минтруд объяснил, как россияне получат накопительную часть пенсии

URA.Ruвчера в 06:36

Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

РИА Новостивчера в 06:09

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Интерфаксвчера в 06:07

В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии

РБКвчера в 08:28

Минтруд рассказал об увеличении сроков выплат пенсий

Известиявчера в 06:01

Минтруд предложил снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Коммерсантъ17 мая в 22:06
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Фигурное катание

Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Происшествия

Глава ГИБДД Башкирии объявил начало спецоперации

В Башкирии стартуют профилактические мероприятия ГИБДД «Внимание – дети!», сообщил на своей странице в соцсети глава Госавтоинспекции республики Динар Гильдмутинов.
ProUfu.ru вчера в 23:25
Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Авто

Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса

На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru вчера в 16:01
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Армия и оружие

Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии

Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17 мая в 14:49
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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
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Авто

В России дебютировала новая «ГАЗель»

Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
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Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Происшествия

Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс 17 мая в 10:41
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
1K
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Гаджеты

Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов

По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье

Байкал24 17 мая в 22:21
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Общество

Дальневосточников вывезли из Таиланда во Владивосток

Самолет авиакомпании «Россия» доставил во Владивосток жителей Дальнего Востока, которые не могли выбраться из Таиланда из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ.
EastRussia вчера в 19:18
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Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире

Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:01
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Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM вчера в 14:59
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости вчера в 17:14
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Кино

Российские фильмы в прошлом году собрали за рубежом более $50 млн

Кассовые сборы российских фильмов за рубежом за последние пять лет увеличились в 3,5 раза, составив в 2019 году более $50 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического департамента Фонда кино.
Аргументы и Факты вчера в 11:44
Футбол

Футболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании

Девушка обвиняет 19-летнего игрока сборной Англии в изнасиловании, сообщает издание Daily Mail и Хадсон-Одои может оказаться в тюрьме, если окажется, что спортсмен вступил в сексуальную связь, не получив на то разрешение.
Вести.Ru вчера в 12:16
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр вчера в 06:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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