18 мая стало известно, что для установки Ghost of Tsushima пользователям понадобится около 50 ГБ свободного места на жестком диске PS4.

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.