Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
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с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
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Остановка блокчейна и потеря лидерства. Заменит ли биткоин пенсию

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Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021 году

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В Минтруда намерены снизить размер накопительной пенсии

URA.Ruвчера в 16:46
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В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

ТАСС 05:26
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Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
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Гаджеты

GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью

Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com 08:52
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Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
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Здоровье

Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

Газета.Ru 12:06
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятие спортом

12 мая власти Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия 15:47
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
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Происшествия

В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 06:49
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Политика

Меркель объявила о планах создания фонда восстановления экономики ЕС

Германия и Франция намерены создать фонд восстановления экономики Евросоюза.
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Фигурное катание

Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
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Футбол

Итальянская Серия А не возобновится 13 июня

Возобновление чемпионата Италии по футболу вновь откладывается. Серия А не сможет взять старт 13 июня, как предполагалась ранее.
Bookmaker-ratings.ru 10:55
Политика

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
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Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
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Экономика

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
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В Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе

В Министерстве здравоохранения России развеяли распространенный миф о восприимчивости к заражению новым коронавирусом в зависимости от резус-фактора.
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Кино

Игры на престоле: была ли Екатерина II феминисткой

Известия 11:00
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Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
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Общество

Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
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Политика

Особое мнение: Гарри Каспаров

Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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Общество

В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции

Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
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