Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 150

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев подтвердил слова коллеги, сообщает НСН. 2,4K

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 45

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 59

Здоровье Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек. 23

Культура Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для компании из США Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова планирует заключить контракт с американским дистрибьютором на производство фильмов в формате screenlife.

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 36

Общество Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова. 21

Политика Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам. 67

Футбол Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда. 32

Экономика Американские фондовые индексы уверенно растут В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 7

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 219