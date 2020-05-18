Общество

RT на русскомRT на русскомВ России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
Читать в источнике
Комментировать3,3K
с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Остановка блокчейна и потеря лидерства. Заменит ли биткоин пенсию

РБК08:08

Минтруд объяснил новость про снижение пенсии

Газета.Ru09:17

Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021 году

Lenta.ruвчера в 20:35

Минтруд рассказал об увеличении сроков выплат пенсий

Известия06:01

Минтруд предложил снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Коммерсантъвчера в 22:06

Накопительная пенсия россиян станет меньше. Что это значит и как увеличить размер выплаты

Телеканал 360°07:11

В Минтруда намерены снизить размер накопительной пенсии

URA.Ruвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
116
Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

РИА Новости 07:55
130
Общество

Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
760
Общество

В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки

Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
21
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
367
Общество

«Остров мечты» заявил, что выполнил все обязательства по зарплате перед подрядчиками

Тематический парк "Остров мечты" выполнил все финансовые обязательств перед строителями и SMM-менеджерами, которые работали на проекте.
ТАСС вчера в 09:46
Политика

Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru вчера в 10:30
4
Происшествия

В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку

В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
26
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
152
Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
32
Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность.
iReactor 16 мая в 17:14
53
Политика

Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.
Rambler News Service 09:01
Энергетика

Цена на нефть марки WTI превысила $30

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки марки WTI в ходе торгов подорожала на 1,80% — до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 18:33
100
Общество

Синоптики пообещали москвичам снег

В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
10
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1,2K
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
32
Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
432
Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

Православие и Мир 05:16
35
Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
204
Происшествия

Экс-глава минздрава находится в Мурманске под подпиской

Подозреваемый в мошенничестве экс-глава минздрава находится в Мурманске под подпиской о невыезде, ему уже предъявлено обвинение.
Nord-News 09:37
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
318
Политика

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
25
Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
10
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
689
Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
1
Гаджеты

Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820

Rusargument 05:16
2
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Общество

В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию

В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию. С 19 мая в регионе собираются ослабить меры изоляции.
ФедералПресс 05:05
1
Общество

В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
60
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное