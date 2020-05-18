Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Происшествия Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему главе одного из министерств Мурманской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД. 2

Спорт Секс-куклы заменили болельщиков на трибунах стадиона в Южной Корее Клуб Сеул, выступающий в чемпионате Южной Кореи по футболу, разместил на трибуне вместо болельщиков кукол, которых любезно предоставила компания по производству товаров для взрослых Dalcom.

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 91

Финансы Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. 43

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 257

Политика Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. 228

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 317

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда. 11

Политика Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам «Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам. 2

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 1,9K

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 81

Общество Синоптики пообещали москвичам снег В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 19

Происшествия Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь 53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 395

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 504

Армия и оружие NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса. 1