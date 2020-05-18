Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн. 4

Финансы Рубль опустился к доллару и евро Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 369

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 951

Общество Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания. 15

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 118

Экономика Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса. 11

Путешествия В Турции опровергли открытие границ для русских туристов СМИ заявили, что с 20 мая все русские туристы смогут посещать Турцию, но это не так.

Здоровье Количество смертей от коронавируса в Челябинской области выросло до 21 Число инфицированных в регионе выросло до 1804 человек За последние сутки в Челябинской области умер еще один пациент с COVID-19. 25

Общество Московским школьникам выставили годовые оценки Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 19

Авто УАЗ модернизировал систему контроля качества Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0. 14

Здоровье Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 658

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 195

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 422