Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе. Поэтому вопрос о том, что все смогут получить свои деньги, на мой взгляд, не совсем однозначен.

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Игры Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет. 1

Здоровье За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент. 693

Экономика Путин дал указание списать налоги малому бизнесу Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. 39

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам. 22

Политика МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина». 12

Экономика В Башкирии рассказали о втором пакете мер по поддержке экономики Уфа, 18 мая 2020, 13:44 — REGNUM 38 мер вошли во второй пакет поддержки экономики Башкирии.

Общество Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве. 301

Политика Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома. 4

Общество В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Общество Ученый раскрыл причину низкой смертности от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России ниже, чем в других странах мира в 3-4 раза из-за популяционного иммунитета, заявил в эфире «Россия 24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Экономика Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари". 2

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 47

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому. 27

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 11

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина расстается с 42-летним популярным фотографом Дмитрием Исхаковым.

Футбол У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.