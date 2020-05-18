Общество
RT на русскомВ России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
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Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе. Поэтому вопрос о том, что все смогут получить свои деньги, на мой взгляд, не совсем однозначен.
— Михаил Емельянов, депутатURA.Ru вчера в 16:46
с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известиявчера в 17:01
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