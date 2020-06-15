Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Ограничение комиссий за прием карт (эквайринг) может заставить банки в России взимать плату с клиентов за некоторые услуги, пишут «Известия». На время пандемии коронавируса Центробанк в марте 2020 года ограничил эквайринговые комиссии до 1% для онлайн-покупок, а в июне — для медицинских услуг.

В России может стать платным выпуск банковских карт

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,8K

Происшествия Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК. 51

Наука Стероид оказался эффективен при тяжелом течении COVID-19 Новое широкомасштабное исследование, проведенное под руководством Оксфордского университета, показало, что проверенный и доступный стероидный препарат дексаметазон способен значительно снизить смертность от тяжелой формы COVID-19.

Политика Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. 18

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 756

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Экономика Власти Омской области снизили ипотеку на новостройки до 3,1% годовых "На прошлой неделе глава региона Александр Бурков заявил, что Омская область снизила ставку по федеральной ипотечной программе на 3%, при этом разница будет оплачиваться из регионального бюджета", - говорится в сообщении. 19

Наука Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи. 23

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Общество Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 177

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,4K

Армия и оружие В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца Министерство юстиции США обвинило военного, имеющего связи с ультраправой группировкой, в резонансном убийстве полицейского-афроамериканца во время протестов, сообщил в заявлении федеральный прокурор Дэвид Андерсон.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.

Здоровье В Хабаровском крае выявили коронавирусную инфекцию у 3009 человек «Все новые заболевшие граждане были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям», — сообщают в Минздраве Хабаровского края. 86

Экономика РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 278