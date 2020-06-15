Экономика
FlashNordВ России может стать платным выпуск банковских карт
Ограничение комиссий за прием карт (эквайринг) может заставить банки в России взимать плату с клиентов за некоторые услуги, пишут «Известия». На время пандемии коронавируса Центробанк в марте 2020 года ограничил эквайринговые комиссии до 1% для онлайн-покупок, а в июне — для медицинских услуг.
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Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
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