Экономика

FlashNordFlashNordВ России может стать платным выпуск банковских карт

Ограничение комиссий за прием карт (эквайринг) может заставить банки в России взимать плату с клиентов за некоторые услуги, пишут «Известия». На время пандемии коронавируса Центробанк в марте 2020 года ограничил эквайринговые комиссии до 1% для онлайн-покупок, а в июне — для медицинских услуг.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

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Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:02, Ашберн
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Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

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Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
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Власти Омской области снизили ипотеку на новостройки до 3,1% годовых

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Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу

По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи.
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Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве

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Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет

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Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

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