Общество

REGNUMREGNUMВ России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось

Порошок врозь: доставка повседневных товаров может подорожать вдвое

По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей.
Известия17:01

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URA.Ru18:38

«Известия»: цена доставки заказов из магазинов может вырасти вдвое из-за нового СанПиНа

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СМИ: Доставка товаров в России может подорожать в два раза

RT на русском18:30

Доставка повседневных товаров в России может подорожать вдвое

РЕН ТВ17:27

Бизнес предупредил о риске двукратного подорожания доставки товаров

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