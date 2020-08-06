Общество
REGNUMВ России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Армия и оружие
Армия России готовится показать свое лучшее вооружение
Русская народная линия вчера в 09:13
Политика
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Политика Сегодня вчера в 10:30
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Происшествия
В Приморье госпитализированы 10 детей после отравления в гостинице
В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.
Российская газета 21:00
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru 16:52
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Политика
В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации
Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
Происшествия
При взрыве в Бейруте пострадали около 2,5 тыс. человек
Еще около 2,5 тыс. человек получили ранения, сообщает RT со ссылкой на местное издание. Взрыв прогремел в районе порта сегодня вечером.
Реальное время вчера в 15:42
Наука
Вышки мобильной связи смогут рассказать о погоде там, где плохо с метеорологией
Падающие с неба дождевые капли ведут к затуханию микроволнового излучения, использующегося для связи вышек коммерческой сотовой связи.
3DNews вчера в 08:32
Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Как сообщил один из создателей коллектива Пол Маккартни, он продолжительное время переживал из-за того, что поклонники обвиняли его в распаде группы.
Русская Планета 21:34
Происшествия
Двое военнослужащих пострадали при обрушении моста в Хабаровском крае
Двое военных пострадали в результате ЧП при наведении моста в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
ФАН 04:40
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
RT на русском 15:16
Футбол
Месси оценил соперничество с завершившим карьеру Касильясом
Месси признался, что ему было непросто играть против Касильяса.
РБК спорт 07:23
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
Общество
Автомобилисты в России теряют интерес к платным стоянкам
С каждым годом у автомобилистов падает интерес к такому виду защиты личного транспорта от порчи и угона.
Газета.Ru 13:54
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Политика
Госдеп назвал Арктику северным флангом НАТО
Известия 16:16
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32