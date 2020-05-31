Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).

с чего всё началось

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.

В России может закрыться до 30% салонов связи

Спорт В Башкирии спортсменам разрешили возобновить тренировки После анализа эпидемиологической обстановки в республике и анализа ситуации в других регионах было принято решение с 1 июня разрешить таким спортсменам начать тренироваться, поскольку в других субъектах спортсмены уже возобновили тренировки, спортсмены же Башкирии не тренируясь, теряют свою конкурентоспособность.

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 168

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,5K

Наука Клип DNA от BTS набрал один миллиард просмотров С самого утра поклонники смогли набрать 100 тысяч просмотров. АРМИ призывали пользователей сети смотреть клип.

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 72

Политика Свердловские единороссы готовятся огласить результаты праймериз Свердловское отделение «Единой России» в течение дня расскажет о результатах состоявшегося накануне внутрипартийного голосования.

Общество В России снова резко выросло число умерших с коронавирусом Полностью излечились за сутки 3 994 пациента. Суточный рекорд числа умерших был зафиксирован 29 мая — 232 человека.

Футбол ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.

Гаджеты Смартфон Redmi 10X раскупили сразу после выхода в продажу Новинка стала одной из самых ожидаемых в Китае. На прошлой неделе в Китае выпустили первую партию Redmi 10X.

Футбол «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,7K

Хоккей Легенда «Красной машины». Сегодня Владимиру Крутову могло исполниться 60 лет 1 июня 1960 года в Москве родился Владимир Евгеньевич Крутов. Сегодня легендарному нападающему сборной СССР могло исполниться 60 лет.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,2K