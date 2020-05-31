Экономика
ВедомостиВ России может закрыться до 30% салонов связи
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с чего всё началось
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).Ведомостивчера в 15:42
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Девушка Сергачева рассказала о протестах в США
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Спорт
В Башкирии спортсменам разрешили возобновить тренировки
После анализа эпидемиологической обстановки в республике и анализа ситуации в других регионах было принято решение с 1 июня разрешить таким спортсменам начать тренироваться, поскольку в других субъектах спортсмены уже возобновили тренировки, спортсмены же Башкирии не тренируясь, теряют свою конкурентоспособность.
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Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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США объявили комендантский час в 25 городах из-за массовых беспорядков
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Коммерсантъ 02:24
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Полностью излечились за сутки 3 994 пациента. Суточный рекорд числа умерших был зафиксирован 29 мая — 232 человека.
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Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Футбол
ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз
За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.
Эксперт ЮГ 03:29
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна вчера в 19:13
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Смартфон Redmi 10X раскупили сразу после выхода в продажу
Новинка стала одной из самых ожидаемых в Китае. На прошлой неделе в Китае выпустили первую партию Redmi 10X.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
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В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
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Общество
Где в Кузбассе за сутки нашли новых людей с коронавирусом
Режим повышенной готовности продлён до 7 июня. Выявлено 44 новых случая заражения.
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Происшествия
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками в СИЗО
В московском СИЗО №3 пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у арестантов.
Lenta.ru 03:40
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Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
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Легенда «Красной машины». Сегодня Владимиру Крутову могло исполниться 60 лет
1 июня 1960 года в Москве родился Владимир Евгеньевич Крутов. Сегодня легендарному нападающему сборной СССР могло исполниться 60 лет.
Спорт-Экспресс 02:25
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
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