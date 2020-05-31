Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).

В России может закрыться до 30% салонов связи

Общество Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы. 403

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,8K

Происшествия В алтайской реке Кулунда утонули два ребёнка По предварительной информации, трое детей без присмотра взрослых играли на берегу реки Кулунда, не оборудованном для купания. 8

Происшествия На Украине арестовали 20 возможных участников массовой перестрелки Бровары, Украина, 1 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Броварах арестованы 20 вероятных участников массовой криминальной «разборки», закончившейся перестрелкой, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 июня на своей странице в социальной сети Twitter. 4

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 298

Общество Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков. 8

Экономика Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.

Космос Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства. 4,6K

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 33

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Экономика С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка В России с 14 июня текущего года будет отменен так называемый «банковский роуминг» - комиссии за переводы в пределах одного и того же банка, но в разных регионах страны. 2

Общество В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 128

Футбол Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 6

Общество В Кузбассе выявили 44 новых случая COVID-19 Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 32 новых случая выявлено в Новокузнецке, шесть – в Кемерово, по два – в Белово и Междуреченске, по одному – в Прокопьевске и Кемеровском районе. 106

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,6K