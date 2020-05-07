Коронавирус
REGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.ТАСС04:13
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За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
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Avia.pro 05:51
Экономика
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Здоровье
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Lenta.ru 06:22
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество
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Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
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Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
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Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
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Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
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Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»: «Банки самогона, всеобщее единение и эйфория»
Sport24.ru 06:10
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
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Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса
В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
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Иван Янковский рассказал о непростом характере Марии Шукшиной
По словам актера, Шукшину раздражало то, как он себя ведёт, но при этом Янковский считает хорошим опытом работу со знаменитой актрисой.
Bimru.ru 03:43
Происшествия
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Общество
Беглов посетил новый пункт для осмотра зараженных Covid-19
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Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
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Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
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Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
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