Экономика

REGNUMREGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Предсказано закрытие половины магазинов одежды в России

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В России может закрыться до половины магазинов одежды

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В России из-за коронавируса под угрозой закрытия оказалось до 50% магазинов одежды

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Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд

Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05
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Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
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Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия

Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
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Общество

Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»

Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
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Общество

Граница Финляндии для россиян будет закрыта до 14 июня

Граница Финляндии с Россией останется закрытой для путешественников. Ограничения решили продлить с 14 мая до 14 июня.
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Дана Борисова хотела заболеть коронавирусом ради хайпа

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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
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Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
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Сотрудники Techland ответили на критику разработки Dying Light 2

NewInform 03:29
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

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CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус

У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
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Закрытие АЭС привело к исчезновению некоторых рыб у берегов Японии

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Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Армия и оружие

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году

Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия трех новых моделей Lada

Российский крупный производитель автомобилей «АвтоВАЗ» получил патент на три новых названия. В патент вошли Tensa, Forta и Kayna.
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Арестован еще один соучастник убийства Япончика

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Общество

Главный архитектор Москвы предрек снос ТЦ после пандемии

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что время крупных торговых центров в столице сочтено.
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Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

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Шоу-бизнес

Александр Скрип выпустил новый трек «Омары»

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