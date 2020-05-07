Экономика
REGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
ТАСС 09:05
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздний срок
ЕГЭ, возможно, перенесут на более поздние сроки. Решение примут после 12 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Чистовик вчера в 00:26
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Общество
Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан
Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая.
ТАСС 11:59
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Общество
Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия
Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Общество
Граница Финляндии для россиян будет закрыта до 14 июня
Граница Финляндии с Россией останется закрытой для путешественников. Ограничения решили продлить с 14 мая до 14 июня.
АБН 09:31
Шоу-бизнес
Дана Борисова хотела заболеть коронавирусом ради хайпа
Телеведущая и участница различных шоу Дана Борисова призналась, что ради хайпа готова была заразиться коронавирусом.
Слово и Дело 05:54
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Политика
CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
Наука
Закрытие АЭС привело к исчезновению некоторых рыб у берегов Японии
Российская газета 03:16
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Армия и оружие
Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году
Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия трех новых моделей Lada
Российский крупный производитель автомобилей «АвтоВАЗ» получил патент на три новых названия. В патент вошли Tensa, Forta и Kayna.
Слово и Дело 10:32
Происшествия
Арестован еще один соучастник убийства Япончика
Вести.Ru 11:52
Общество
Главный архитектор Москвы предрек снос ТЦ после пандемии
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что время крупных торговых центров в столице сочтено.
Российская газета вчера в 07:14
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Шоу-бизнес
Александр Скрип выпустил новый трек «Омары»
Вокруг ТВ 11:13