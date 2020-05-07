Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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с чего всё началось

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
ТАСС04:13

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Предсказано закрытие половины магазинов одежды в России

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Некоторые магазины одежды могут не открыться после окончания карантинных мер

Эхо Москвы07:08

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

ТАСС04:13

В России может закрыться до половины магазинов одежды

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В России могут закрыться до 50% магазинов одежды

Московский Комсомолец04:47

В фешен-индустрии предрекли закрытие до 50% магазинов одежды в России

News.ru04:29

В России из-за коронавируса под угрозой закрытия оказалось до 50% магазинов одежды

Life.ru05:39
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Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
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Авто

Nissan готовится к уходу с рынка Европы

Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 05 мая в 01:54
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Авто

Audi A4 и A5 получат систему полного привода

Модели Audi A4 и A5 с 2,0-литровым турбированным агрегатом TFSI стали на 13 лошадиных сил мощнее и получили 12-вольтовую умеренную гибридную систему.
Тарантас Ньюс 12:05
Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Газета.Ru 17:45
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
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Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
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Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

BFM.ru 01:57
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
1,8K
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Происшествия

Сразу у трех человек на Сахалине подтвердился коронавирус

Сегодня, 8 мая, подтвердилась коронавирусная инфекция еще у троих людей на Сахалине.
РИА Сахалин-Курилы 19:45
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Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета вчера в 07:20
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ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
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Армия и оружие

В последний бой: рассекречены документы об освобождении Праги

К 75-летней годовщине событий Великой Отечественной войны Минобороны РФ публикует рассекреченные документы о сражениях за один из крупнейших европейских городов.
РЕН ТВ 17:03
Космос

Ученые зафиксировали близкий пролет астероида 2020 HS7

V-kosmose.com вчера в 03:51
Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
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Игры

Анонсирована Dirt 5

На презентации Inside Xbox анонсировали Dirt 5. Игра выйдет на Xbox Series X. Разработчики показали первый трейлер.
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Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
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Здоровье

Первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом одобрен в Японии

Токио, 7 мая 2020, 23:53 — REGNUM Экспериментальный противовирусный препарат Remdesivir был одобрен в качестве первого лекарственного средства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа правительством Японии.
REGNUM 16:53
Политика

Избирком Польши объявил об отмене президентских выборов 10 мая

Государственный избирательный комитет Польши официально объявил о том, что президентские выборы, назначенные на 10 мая, не состоятся, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:19
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Общество

Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»

Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
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Политика

В администрации Иркутска произошли кадровые перестановки

В аппарате администрации сообщили, что в отношении главы Ленинского округа были обнаружены нарушения в отрасли защиты гостайны.
RuNews24.ru 06:31
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Армия и оружие

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости вчера в 05:33
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Общество

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
399
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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