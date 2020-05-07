Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России может закрыться до половины магазинов одежды

В России на фоне пандемии коронавируса может закрыться от 30% до 50% магазинов одежды. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Часть офлайн магазинов одежды и обуви не откроются после введенного режима самоизоляции.
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Передел онлайн-рынка: в Москве закроется больше половины магазинов

News.ru12:55

Предсказано закрытие половины магазинов одежды в России

Lenta.ru07:29

В России могут закрыться до 50% магазинов одежды

Московский Комсомолец04:47

В России из-за коронавируса под угрозой закрытия оказалось до 50% магазинов одежды

Life.ru05:39

В России может закрыться до половины магазинов одежды

REGNUM05:31

Некоторые магазины одежды могут не открыться после окончания карантинных мер

Эхо Москвы07:08

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

ТАСС04:13
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9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Вести.Ru 09:34
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Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая

В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
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Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix

Культуромания 05:56
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
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Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Власти Петербурга подготовили новый пакет мер по поддержке бизнеса.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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Конгресс США опубликует 53 документа о «вмешательстве» России в выборы

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, медиа-платформы опираются на письмо и.о. директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу от четвертого мая.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

РИА Новости 10:36
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Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Кино

Коронавирус и индустрия: Европа планирует открытие кинотеатров

На этой неделе некоторые страны обнародовали графики выхода из локдауна, там прогнозируют и открытие кинотеатров.
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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REGNUM 04:15
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Общество

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
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