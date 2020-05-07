Экономика
REGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:55, Ашберн
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru 09:37
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
ВМС США показали корабли НАТО около границ России
ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Происшествия
В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло
На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус
Рамблер вчера в 15:13
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова
По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.
Пятый канал вчера в 12:28
Происшествия
Арестован еще один соучастник убийства Япончика
Вести.Ru 11:52
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами
Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
Live24 11:05
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара
Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.
РИА Новости 07:57
Космос
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
Актуальные Новости вчера в 13:33
Хоккей
Зюзин станет новым спортивным директором «Сочи»
42-летний Андрей Зюзин в ближайшее время будет назначен новым спортивным директором ХК Сочи и сменит в этой должности Сергея Гомоляко.
Советский спорт вчера в 07:44
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Здоровье
Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19
Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру 09:19
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28