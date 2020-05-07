Экономика

REGNUMREGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Предсказано закрытие половины магазинов одежды в России

Lenta.ru07:29

Некоторые магазины одежды могут не открыться после окончания карантинных мер

Эхо Москвы07:08

В фешен-индустрии предрекли закрытие до 50% магазинов одежды в России

News.ru04:29

В России может закрыться до половины магазинов одежды

REGNUM05:31

В России могут закрыться до 50% магазинов одежды

Московский Комсомолец04:47

В России из-за коронавируса под угрозой закрытия оказалось до 50% магазинов одежды

Life.ru05:39

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

ТАСС04:13
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
1K
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru 09:37
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Армия и оружие

ВМС США показали корабли НАТО около границ России

ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Происшествия

В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Шоу-бизнес

Киркоров раскрыл результаты теста на коронавирус

Рамблер вчера в 15:13
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Происшествия

СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова

По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.
Пятый канал вчера в 12:28
7
Происшествия

Арестован еще один соучастник убийства Япончика

Вести.Ru 11:52
9
Политика

Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами

Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
Live24 11:05
46
Общество

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
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Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

NewInform 03:48
10
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,6K
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,5K
Экономика

Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара

Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
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Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.
РИА Новости 07:57
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Космос

Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
Актуальные Новости вчера в 13:33
6
Хоккей

Зюзин станет новым спортивным директором «Сочи»

42-летний Андрей Зюзин в ближайшее время будет назначен новым спортивным директором ХК Сочи и сменит в этой должности Сергея Гомоляко.
Советский спорт вчера в 07:44
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
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Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
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Здоровье

Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру 09:19
Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
248
Общество

Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
6
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