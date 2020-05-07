Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России может закрыться до половины магазинов одежды

В России на фоне пандемии коронавируса может закрыться от 30% до 50% магазинов одежды. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Часть офлайн магазинов одежды и обуви не откроются после введенного режима самоизоляции.
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Предсказано закрытие половины магазинов одежды в России

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