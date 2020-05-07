Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Передел онлайн-рынка: в Москве закроется больше половины магазинов

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Lenta.ru07:29

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ТАСС04:13
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