Общество

ТАССТАССВ России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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с чего всё началось

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.
Коммерсантъвчера в 18:58

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В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

ТАСС04:13

В fashion-индустрии предрекли закрытие до 50% магазинов одежды в России

News.ru04:29

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Интерфакс03:24

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

РИА Новости01:56

Эксперты предупредили о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

Известия03:27

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58
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Общество

В России за сутки выявлено более 11 тыс. заболевших COVID-2019

В России за последние сутки выявлено 11 231 новый заболевший COVID-19 в 82 регионах, сообщает оперативный штаб.
Expert.ru 04:29
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
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Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
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Происшествия

В Оренбургской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Эхо Москвы в Оренбурге 05:06
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Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Происшествия

В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов

"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:35
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

В Москве снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
1
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Происшествия

В Тюменской области скончался пятый пациент с коронавирусной инфекцией

Сегодня, 7 мая, федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новом случае летального исхода в Тюменской области.
Новости Тюмени 72.ru 04:13
Здоровье

Советник главы Прикамья рассказал о смягчении режима самоизоляции

В Пермском крае советник главы региона Дмитрия Махонина, Дмитрий Жебелев рассказал о смягчении режима самоизоляции.
Пермь открытая 02:30
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Здоровье

Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области

Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Общество

Новый газопровод Baltic Pipe появится на территории Польши

Народные новости 04 мая в 06:53
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Гаджеты

Публичная бета-версия Android 11 будет представлена 3 июня

Предварительная версия Android 11 была выпущена ещё в феврале, но она предназначена для разработчиков, поэтому для рядовых пользователей запуск публичной бета-версии программной платформы является важным событием.
3DNews вчера в 12:30
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Происшествия

50-летний саратовец надругался над 4-летней внучкой в своей квартире

По данным следователей, в ночь с 9 на 10 марта 2020 года, подозреваемый у себя в квартире совершил в отношении 4-летней внучки действия сексуального характера без применения насилия.
Репортер64 02:50
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
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Политика

В Польше отменены президентские выборы

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
18
Общество

В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
11
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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