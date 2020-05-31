Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России может закрыться треть салонов связи

Сокращение числа салонов связи в нашей стране составит примерно от 10 до 30 процента, считает большинство специалистов в России. Данный опрос провела IT-компания TelecomDaily.
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с чего всё началось

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).
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