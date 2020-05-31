Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).

с чего всё началось

Сокращение числа салонов связи в нашей стране составит примерно от 10 до 30 процента, считает большинство специалистов в России. Данный опрос провела IT-компания TelecomDaily.

В России может закрыться треть салонов связи

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы. 3,3K

Политика Рогозин ответил на шутку Илона Маска о «летающем батуте» Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. 4

Общество Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва". 557

Политика Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи. 50

Политика Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы. 1,6K

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 147

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 124

Общество Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса «Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ. 2

Авто Nissan презентовал электрокроссовер Ariya Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук навязала бывшему мужу Паулину Андрееву Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана дала большое интервью телеведущей Ксении Собчак, в ходе которого рассказала, что сама навязала супругу роман с актрисой Паулиной Андреевой.

Общество Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей. 9,8K

Общество Джон Джонс борется с вандалами на улицах Альбукерке Отказавшись от титула UFC в полутяжелом весе, лучший в мире боец вне зависимости от весовой категории, Джон Джонс, переключился на борьбу с вандалами на улицах своего города. 2

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Религия Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ. 71

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 62