Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).

с чего всё началось

Сокращение числа салонов связи в нашей стране составит примерно от 10 до 30 процента, считает большинство специалистов в России. Данный опрос провела IT-компания TelecomDaily.

В России может закрыться треть салонов связи

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