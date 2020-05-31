Общество
Live24В России может закрыться треть салонов связи
После снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, в России может не открыться около 30% салонов связи. Согласно опросу, проведенному компанией Telecom Daily, такой точки зрения придерживается 31% сотрудников, собственников и руководителей розничных сетей.
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Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).Ведомостивчера в 15:42
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Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:12
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 30 мая в 04:29
Политика
Трамп анонсировал признание «Антифа» террористической организацией
Международное движение "Антифа" получит статус террористической организации, заявил президент США Дональд Трамп.
Народные новости 03:19
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
РИА Новости 03:56
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Экономика
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Футбол
Малафеев назвал свои обязанности в «Зените» и охарактеризовал Рибалту
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью Metaratings.ru рассказал о обязанностях, которые выполнял в клубе, а также поделился мнением о спортивном директоре «Зенита» Хавьере Рибалте.
Metaratings 05:01
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке
В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон
По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
Здоровье
Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность
Ведущий итальянский врач - эксперт по коронавирусу заявил, что вирус теряет активность.
Комсомольская правда 02:13
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Политика
В Челябинске праймериз ЕР выиграл кандидат, обвиняемый в мошенничестве
Толкачев уверяет, что урегулировал отношения с силовиками, но список еще будет проверяться, и если не будет проблем, то в списке от ЕР будет именно Толкачев, так как он выиграл праймериз, - сообщил собеседник Znak.com.
Znak.com 03:43
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Происшествия
Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия 05:22
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru вчера в 04:23
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Армия и оружие
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90. Об этом рассказали журналисты в публикации для местного издания Sohu.
Piter.tv 05:07