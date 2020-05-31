Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек. Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасается 61,5% респондентов).

с чего всё началось

После снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, в России может не открыться около 30% салонов связи. Согласно опросу, проведенному компанией Telecom Daily, такой точки зрения придерживается 31% сотрудников, собственников и руководителей розничных сетей.

В России может закрыться треть салонов связи

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