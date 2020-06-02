Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей

"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.
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В Минтруде сообщили о новых мерах поддержки безработных

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В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости

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Котяков: напряженность на рынке труда высокая, 18 соискателей на 10 вакансий

Вести.Ru06:14

В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей

Интерфакс05:23
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РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

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39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Транспорт

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Поезда из Мурманска и на Мурманск пойдут в обход разрушенного моста - через поселок Мурмаши и существующий железнодорожный мост в городе Коле.
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Политика

Украина планирует в Берлине поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители

Вице-премьер Украины Алексей Резников во вторник во время консультаций в Германии по деятельности "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) поднимет вопрос усиления санкций в отношении РФ и введения эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС.
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
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Общество

Полицейские встали на колени перед протестующими в США

Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru 09:31
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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Политика

Путин заявил о проведении голосования по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции будет назначено на 1 июля.
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Происшествия

СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании

Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Армия и оружие

Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России

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Игры

The Last of Us: Part II будет совместима с новой PlayStation 5

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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
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Общество

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
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Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

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В Обнинске эвакуировали детский сад

Сегодня в Обнинске эвакуировали один из детских садов города.
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Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт

Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
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Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Цветная революция в Америке определит её следующего президента

Вторые президентские выбора подряд в Соединенных Штатах вспыхивают массовые протесты на почве якобы ущемления прав афроамериканцев.
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Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
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