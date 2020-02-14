Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ России на 10% выросли взносы за капремонт

Минимальный взнос вырос до 8,49 рублей за 1 кв. м. В России вырос минимальный взнос за капитальный ремонт на 10,4% за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось

Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Взносы на капитальный ремонт в России выросли на 6-10%

Московский Комсомолец09:37

В России отмечен рост взноса за капремонт

RT на русском04:17

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Известиявчера в 18:23

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Российская газетавчера в 23:55

В России увеличились взносы на капитальный ремонт

Lenta.ruвчера в 23:41

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАССвчера в 19:28

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

РБК02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:59, Ашберн
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт 10:05
Армия и оружие

Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

В начале прошлого года в США заявили, что считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае.
Комсомольская правда вчера в 14:28
Футбол

«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Воронежский "Факел" обыграл "Урал" в матче первого тура Кубка ФНЛ.
Soccer.ru 13:22
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 22:32
Экономика

Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи на Дальнем Востоке

Заметно выросшие на Дальнем Востоке цены на овощи в связи с закрытием границы с Китаем уже начали снижаться.
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Наука

Создан генератор, производящий электроэнергию из дождя

Учёные из университета Гонконга создали генератор, производящий электроэнергию из обычной дождевой воды.
Ореанда-Новости 12 февраля в 07:28
Общество

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ 12:42
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru вчера в 05:54
Происшествия

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru 20:46
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия 20:51
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК 13:01
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК 20:29
Кино

Марк Хэмилл испугал фанатов намёком на уход из Twitter

Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.
REGNUM 18:17
Происшествия

В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены

Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Российская газета 02:17
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru 13:43
Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

Певица Адель похудела на 45 кг после развода с супругом.
Актуальные Новости 16:02
Гаджеты

Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
ToDay News Ufa 12 февраля в 13:04
Происшествия

Прокурора Березовского района подозревают в получении взятки

Прокурора Березовского района подозревают в получении взятки, речь идёт о Бекхане Аслаханове.
ИА Запад24 вчера в 23:15
Футбол

Милан — Ювентус 1:1

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Sport24.ru вчера в 16:42
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия 09:50
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 08:50
Общество

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:53
Здоровье

Врачам Удмуртии запретили предлагать сдавать детей с синдромом Дауна

Ежегодно в России рождаются по разным данным от 1 до 2,5 тыс. детей с синдромом Дауна.
SM News вчера в 08:36
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Кино

В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Вечерняя Москва 12:09
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное