Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.

с чего всё началось

В сравнении с маем 2019 года снижение аптечных продаж не настолько значительное — всего на 2,1%. По информации издания, российские аптеки в мае 2020 года продали лекарств на 75,3 млрд рублей. Этот показатель ниже на 14% продаж предыдущего месяца.

В России на 14% упала выручка аптек

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