Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБК02:00
Подробнее о событии
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС07:05
Московский Комсомолец

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолец06:18
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК02:00
Газета.Ru

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru05:48
Телеканал 360°

Яблоки резко подорожали в России

Телеканал 360°05:24
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46
РИА Новости

В России резко подорожали яблоки

РИА Новости06:03
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
927

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Спектакль, в котором задействованы более 70 артистов, расскажет историю Матросского бульвара сквозь жизнь нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней.
Парламентская газета30 июля в 04:09
6

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС06:38
Реклама

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
439
Реклама

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM07:41
38
Реклама

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru06:23
20

Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС30 июля в 06:03
10
Реклама
Реклама
Реклама